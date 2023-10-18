Небензя назвал число россиян, находящихся в зоне блокады сектора Газа

Небензя заявил, что в зоне блокады сектора Газа находится около тысячи россиян
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что в зоне блокады сектора Газа находится около тысячи граждан России, а также их семьи. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Небензя сделал во время своего выступления на заседании Совбеза ООН.
«Фактическими заложниками военной блокады Газы стали порядка тысячи российских граждан и членов их семей», — заявил он.
Небензя также добавил, что Россия инициирует возобновление 10-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН по вопросу защиты гражданского населения Палестины.
«Коль скоро Совет безопасности ООН не смог сформулировать внятную реакцию на… вызовы, мы инициируем возобновление 10-й чрезвычайной спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН по защите гражданского населения Палестины для всестороннего обсуждения ситуации, сложившейся в зоне палестино-израильского конфликта и путей ее разрешения», — добавил он.
Ранее МИД России прокомментировал отклонение Советом Безопасности ООН проекта российской резолюции по ситуации в секторе Газа.