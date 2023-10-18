Небензя потребовал объективного расследования удара по больнице в Газе

Россия требует проведения объективного расследования удара по баптистской больнице в секторе Газа, подчеркнул постпред России при ООН Василий Небензя. Об этом пишет ТАСС.

По словам постпреда, большое количество жертв при атаке на больницу обусловлено «прокрастинацией некоторых членов СБ ООН, руководствовавшихся политическими соображениями».

Небензя отметил, что резолюция, предложенная Россией на фоне ситуации с больницей, не содержала политических оценок.

Россия призывает Израиль поставить во главу угла гуманитарное право, пояснил дипломат. Он заметил, что РФ, вместе с тем, осуждает нападения на диппредставительства других стран.

Постпред отметил, что Москва инициирует возобновление 10-ой Чрезвычайной Спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН по защите гражданского населения Палестины для всестороннего обсуждения ситуации, сложившейся в зоне палестино-израильского конфликта, и путей ее разрешения.