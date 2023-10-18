Полянский назвал огромным внешнеполитическим провалом вето США в ООН по Израилю

Блокировка проекта резолюции Бразилии, призывающего в том числе отозвать предписание Израиля жителям Газы переместиться с севера на юг сектора Газа, стала для США огромным внешнеполитическим провалом. Такое мнение выразил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "Маски сброшены. Как ни старались американцы предстать в облике миротворцев, у них это в итоге не получилось", - написал дипломат в Telegram. 18 октября Совет Безопасности ООН не принял резолюцию Бразилии по палестино-израильскому конфликту. За проект резолюции проголосовали 12 членов Совбеза ООН, Великобритания и Россия воздержались от голосования, только США проголосовали против. 17 октября также не был принят проект резолюции РФ по палестино-израильскому конфликту, в которой осуждаются удары по сектору Газа и стороны призывают прекратить огонь. Резолюция не набрала необходимого числа голосов — за нее проголосовали всего пять стран.