Китай поддержит поправки РФ к резолюции Бразилии по ситуации в Газе

Китай поддержит поправки России к бразильскому проекту резолюции по ситуации в Израиле и секторе Газа. Такое заявление сделал постпред КНР Чжан Цзюнь, передает «РИА Новости».

«Мы поддержим», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее сообщалось, что Бразилия подготовила проект резолюции, осуждающий «террористическую атаку ХАМАС» по Израилю 7 октября. В нем также содержатся призывы отменить израильское предписание жителям Газы и представителям ООН по перемещению с севера на юг анклава, немедленно освободить заложников без предусловий, объявить гуманитарные паузы и полностью исполнять обязательства по гумправу.