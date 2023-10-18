Лавров поддержал власти КНДР в стремлении отстаивать независимость
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва поддерживает стремление властей КНДР в отстаивании своей независимости. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Лавров сделал во время своего визита в Северную Корею.
«Российская Федерация выражает свою солидарность и полную поддержку в стремлении КНДР во главе с председателем Государственного совета Ким Чен Ыном к отстаиванию своей независимости, права своего народа самому определять свою судьбу», — заявил он.
Помимо этого Лавров также добавил, что КНДР остаётся одной из немногих стран, которая прямо говорит о своей солидарности с Россией.
Ранее Сергей Лавров прибыл в КНДР с двухдневным визитом.
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