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Лавров поддержал власти КНДР в стремлении отстаивать независимость

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва поддерживает стремление властей КНДР в отстаивании своей независимости. Об этом сообщает РИА «Новости».

Лавров поддержал власти КНДР в стремлении отстаивать независимость
© РИА Новости

Такое заявление Лавров сделал во время своего визита в Северную Корею.

«Российская Федерация выражает свою солидарность и полную поддержку в стремлении КНДР во главе с председателем Государственного совета Ким Чен Ыном к отстаиванию своей независимости, права своего народа самому определять свою судьбу», — заявил он.

Помимо этого Лавров также добавил, что КНДР остаётся одной из немногих стран, которая прямо говорит о своей солидарности с Россией.

Ранее Сергей Лавров прибыл в КНДР с двухдневным визитом.

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