"Нынешний визит дает очень хорошие возможности рассмотреть подробно каждую из доверенностей, которую достигли на высшем уровне на космодроме Восточный, и наметить практические шаги с тем, чтобы гарантировать полное выполнение и воплощение в жизнь каждой из этих договоренностей", - сказал министр.