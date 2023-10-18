Путину в Китае предложили съесть «семейное счастье»

Президенту России Владимиру Путину на приветственном банкете в Пекине предложили рагу под названием «семейное счастье». Об этом стало известно в среду, 18 октября.

Китайские СМИ сообщили, что после банкета репортеры Центрального телевидения Китая опубликовали фотографии меню и банкетного стола. Его длина превысила 40 метров. На столе в одну линию выставили флаги государств, чьи лидеры присутствовали на банкете.

Так, в меню сначала идут холодные закуски, а затем горячие блюда. Первым в списке горячих блюд идет «Цюаньцзяфу» — это блюдо часто подают на высокоранговых банкетах, дословно оно переводится как «семейное счастье», которое и предложили отведать президенту России. Это блюдо представляет собой рагу, приготовленного из таких деликатесных ингредиентов, как морские огурцы, морские ушки, гребешки. Среди прочего в составе числятся рыбные пузыри, голубиные яйца, курица, а также мясо утки и побеги бамбука.

Кроме этого блюда подавали говядину с черемшой, утку по-пекински, а также овощное ассорти и пельмени на пару «шаомай» с крабами.

В свою очередь на десерт лидерам стран подали различные пирожные, фрукты и мороженое. Среди алкогольных напитков гостям предложили китайское красное сухое вино Great Wall 2009 года, а также белое сухое вино Changyu 2016 года и водку Маотай, передает РИА Новости.

Путин рассказал о трехчасовом разговоре с Си Цзиньпином. Российский лидер отметил, что в ходе переговоров было поднято множество тем.