В Госдуме назвали ответственных за удар по больнице в Газе

Необходимо сесть за стол переговоров. Другого быть не может. Любая однобокая поддержка одной из сторон конфликта, тем более если она происходит от одной из стран, являющихся постоянными членами Совета Безопасности, то это может привести к немедленной эскалации конфликта. Это происходит в преддверии ближневосточного турне президента Байдена, — отметил Слуцкий.