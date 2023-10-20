Песков заявил, что для Путина важнее всего оценка его работы россиянами

"Он только прилетел, поэтому не думаю, что у него было время ознакомиться с результатами опроса. Действительно, в мире есть целый ряд наблюдателей, которые отдают должное политическому весу Путина. Действительно, это политический лидер, который пользуется в мире популярностью. Есть и те, кто наоборот считает, что главное дело их жизни - это борьба с Путиным. Есть разные люди", - сказал представитель Кремля.