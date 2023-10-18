Президент РФ Владимир Путин провел пресс-конференцию по итогам форума «Один пояс - один путь», прошедшего в Китае. Российский президент прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке, возможные переговоры с Украиной и поставки ATACMS ВСУ, трансляцию опубликовало ТАСС.

О войне Израиля и ХАМАС

Путин заявил, что появление независимой Палестины приведет к длительному миру на Ближнем Востоке. Российский президент подчеркнул, что Москва всегда выступала за создание суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, эта позиция не связана с нынешним конфликтом. Удар по больнице в Газе Путин назвал катастрофой.

«Это ужасное событие, сотни убитых, сотни раненых. Это, конечно, катастрофа», - подчеркнул он.

Также Путин рассказал, что провел переговоры с пятью ближневосточными лидерами. У президента РФ создалось впечатление, что никто из них не хочет развития конфликта и эскалации.

О результатах наступления ВСУ

Путин заявил, что украинские власти давно анонсировали наступление на Херсонском направлении, но успеха не добились.

«Результата нет пока. Потери [у ВСУ - прим.ред.] есть - результата нет», - сказал он.

Путин добавил, что так было и с попытками наступления на Запорожском и других направлениях.

О «Кинжалах» над Черным морем

Путин рассказал, что поручил ВКС РФ начать постоянное патрулирование воздушного пространства над Черным морем самолетами с гиперзвуковыми комплексами «Кинжал».

Путин отметил, что дальность этих комплексов - более тысячи километров, а скорость составляет девять махов. Президент подчеркнул, что его заявление - не угроза, а информирование.

В то же время он отметил, что США все больше все втягиваются в украинский кризис.

«Плюс еще на фоне ближневосточного конфликта все это происходит, все это накаляет атмосферу», - сказал Путин.

«Поставки ATACMS продлят агонию ВСУ»

По мнению Путина, поставки дальнобойных ракет ATACMS лишь «продлят агонию» ВСУ, украинские силы не смогут достичь успехов с их помощью. Как отметил президент РФ, если бы США отказались от поставок таких ракет, то в будущем могли бы говорить о своей дальновидности.

«Они могли бы в будущем сказать: ну вот, если бы мы все поставили, что можем, вот тогда ситуация бы изменилась, но это бы привело к лишним жертвам, а вот мы такие молодцы, мы этого не сделали. Но они это сделали, а результата не будет. Уже поэтому это ошибка», - подчеркнул Путин.

По его словам, смысла в ATACMS нет, так как Украина уже проиграла.

О переговорах с Украиной

Путин заявил, что на Украине задумываются о переговорном процессе. Он назвал это похвальной тенденцией, но подчеркнул, что этого недостаточно.

«Если украинская сторона хочет реального переговорного процесса, нужно делать это не какими-нибудь театральными жестами, нужно отменить декрет президента Украины, запрещающий переговоры», - сказал президент РФ.

О «пророссийском» Орбане

Путин встретился в Китае с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. На пресс-конференции Путин назвал утверждения, что Орбан - пророссийский политик, «ерундой».

«У него не пророссийские настроения, он не пророссийский политик, он - провенгерский политик. Нападают на него главным образом не за то, что он занимает какую-то отличную от других европейских лидеров позицию, а за то, что он имеет мужество отстаивать интересы своего народа», - отметил Путин.