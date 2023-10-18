Путин назвал условие для мирных переговоров по Украине

Президент РФ Владимир Путин заявил, что мирные переговоры по Украине требуют от Киева снятие запрета на их проведение, а не «театральных жестов». Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай, отвечая на вопросы журналистов, передает ТАСС.