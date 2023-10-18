Президент России Владимир Путин рассчитывает, что последствия удара по больнице в Газе станут сигналом для окончания конфликта или переговоров.

Российский лидер назвал произошедшее ужасным событием, катастрофой.

Накануне вечером был нанесен удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, в результате погибли около 800 человек, еще сотни получили ранения. ЦАХАЛ обвинил в произошедшем «Исламский джихад».