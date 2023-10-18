Путин назвал катастрофой удар по больнице в Газе
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что последствия удара по больнице в Газе станут сигналом для окончания конфликта или переговоров.
Российский лидер назвал произошедшее ужасным событием, катастрофой.
Накануне вечером был нанесен удар по больнице Аль-Ахли в секторе Газа, в результате погибли около 800 человек, еще сотни получили ранения. ЦАХАЛ обвинил в произошедшем «Исламский джихад».
По словам Даниэля Хагари, представителя ЦАХАЛ, причиной взрыва в больнице в Газе стал неудачный пуск ракеты группировкой. По итогам расследования в ЦАХАЛ подтвердили эту информацию.