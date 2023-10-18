Премьер Таиланда восхитился ответом Путина на приглашение на тайском языке

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин рассказал, что во время двусторонней встречи с российским лидером пригласил президента Владимира Путина посетить Таиланд в 2024 году. В ответ он услышал слова благодарности, которые Путин произнес на тайском языке. Об этом Тхависин рассказал во время брифинга для таиландских СМИ.

По словам тайского премьера, "тот факт, что господин президент может говорить по-тайски, свидетельствует о его близком знакомстве и хороших отношениях с нашими предыдущими лидерами".

Таиландский премьер также процитировал своего российского коллегу, который подчеркнул, что дружеские отношения между Россией и Таиландом существуют на протяжении более 125 лет, а в текущем году Таиланд посетили уже более миллиона российских туристов. Путин, также рассказал Тхависина, выразил радость по поводу решения Таиланда об увеличении срока безвизового пребывания россиян в Таиланде с 30 до 90 дней.