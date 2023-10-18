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Посол Антонов: Соединенные Штаты ведут линию на прямое столкновение НАТО с РФ

США ведут линию на полное свертывание двусторонних отношений и прямое столкновение НАТО с Россией. Об этом заявил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

Посол Антонов: США ведут линию на прямое столкновение НАТО с Россией
© ТАСС

Таким образом он отреагировал на передачу Украине оперативно-тактических ATACMS.

"Соединенные Штаты продолжают подталкивать к прямому столкновению НАТО с Россией", - сказал Антонов (цитата по РИА Новости).

Ранее стало известно о тайной поставке на Украину первой партии дальнобойных ракет ATACMS. По данным американских СМИ, Пентагон передал Киеву варианты ракет, оснащенные кассетными боеприпасами.

ATACMS - твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса земля - земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Дальность действия ATACMS составляет до 300 километров.

Напомним, Россия неоднократно заявляла протест Западу в связи с поставками вооружения на Украину. Отмечается, что это ведет только к затягиванию конфликта. Кроме того, такое оружие становится законной целью ВС РФ.