Посол Антонов: США ведут линию на прямое столкновение НАТО с Россией

США ведут линию на полное свертывание двусторонних отношений и прямое столкновение НАТО с Россией . Об этом заявил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов .

"Соединенные Штаты продолжают подталкивать к прямому столкновению НАТО с Россией", - сказал Антонов (цитата по РИА Новости).

Напомним, Россия неоднократно заявляла протест Западу в связи с поставками вооружения на Украину. Отмечается, что это ведет только к затягиванию конфликта. Кроме того, такое оружие становится законной целью ВС РФ.