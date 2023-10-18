Посол Антонов: США ведут линию на прямое столкновение НАТО с Россией

Посол Антонов: Соединенные Штаты ведут линию на прямое столкновение НАТО с РФ
США ведут линию на полное свертывание двусторонних отношений и прямое столкновение НАТО с Россией. Об этом заявил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.
Таким образом он отреагировал на передачу Украине оперативно-тактических ATACMS.
"Соединенные Штаты продолжают подталкивать к прямому столкновению НАТО с Россией", - сказал Антонов (цитата по РИА Новости).
Ранее стало известно о тайной поставке на Украину первой партии дальнобойных ракет ATACMS. По данным американских СМИ, Пентагон передал Киеву варианты ракет, оснащенные кассетными боеприпасами.
ATACMS - твердотопливная тактическая баллистическая ракета класса земля - земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Дальность действия ATACMS составляет до 300 километров.
Напомним, Россия неоднократно заявляла протест Западу в связи с поставками вооружения на Украину. Отмечается, что это ведет только к затягиванию конфликта. Кроме того, такое оружие становится законной целью ВС РФ.