В Госдуме нашли способ не позволить Украине запускать ATACMS по России

Появление у ВСУ ракет ATACMS было лишь делом времени. Нам остается лишь заранее готовиться к перехвату очередного нового типа боеприпасов. У нас есть все необходимое: от «Панцирей» до С-400, нужно максимально усилить ПВО, где необходимо. Сейчас ВСУ просят F-16, и значит нам следует готовить и ВКС РФ и ПВО к перехвату американских истребителей, — добавил Журавлев.