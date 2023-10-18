Кадыров заявил о круглосуточном наблюдении за Украиной
Приграничные районы охраняют от атак Украины круглосуточно. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«В случае обнаружения врага думают недолго. В течение нескольких минут точечные удары сводят на нет любую активность. Тактика простая, но действенная», – заявил Рамзан Кадыров.
Он опубликовал видео, где чеченские подразделения в приграничной зоне круглосуточно наблюдают за вражескими позициями. У бойцов есть самые разные коптеры для слежки за ситуацией в приграничных районах. Кроме того, отряд быстрого реагирования мгновенно готов пресечь любую вылазку вражеского ДРГ. На Белгородскую область продолжает нападать Украина. Кадыров пожелал удачи бойцам.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в Крыму сбили 8 беспилотников.