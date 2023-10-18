Кадыров заявил о круглосуточном наблюдении за Украиной

«В случае обнаружения врага думают недолго. В течение нескольких минут точечные удары сводят на нет любую активность. Тактика простая, но действенная», – заявил Рамзан Кадыров.

Он опубликовал видео, где чеченские подразделения в приграничной зоне круглосуточно наблюдают за вражескими позициями. У бойцов есть самые разные коптеры для слежки за ситуацией в приграничных районах. Кроме того, отряд быстрого реагирования мгновенно готов пресечь любую вылазку вражеского ДРГ. На Белгородскую область продолжает нападать Украина. Кадыров пожелал удачи бойцам.