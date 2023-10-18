Володин озвучил отношение к идее разрешить осужденным работать учителями

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал ошибкой законопроект, авторы которого считают возможным разрешить осужденным за ряд тяжких преступлений работать учителями и тренерами. Свое мнение политик высказал в Telegram-канале.

По словам Володина, законопроект обсуждался накануне в приоритетном порядке с членами Совета Госдумы.

«По общему мнению, эта инициатива приведет к ошибкам, которые потом могут больно ударить по нашим детям. Более чем уверен, так думает подавляющее большинство родителей — они готовы доверить своего ребенка только людям с безупречной репутацией», - заявил спикер нижней палаты парламента.

Он также отметил, что правовое управление Госдумы пришло к выводу, что законопроект не согласуется со статьями 331 и 351 Трудового кодекса. Володин выразил надежду на то, что авторы инициативы отзовут ее и не доведут до заседания Госдумы, иначе ее придется отклонить.

Ранее в Думу был внесен законопроект «О внесении изменения в статью 331 Трудового кодекса Российской Федерации». Он предполагает, что комиссии по делам несовершеннолетних получат полномочия по рассмотрению заявлений от отбывших наказание россиян на получение права заниматься педагогической деятельностью. При этом заявитель не должен был быть осужден за убийства, изнасилования, а также преступления против семьи и несовершеннолетних.