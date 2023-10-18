Переговоры Путина и Си: главное

В среду, 18 октября, президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине, куда российский лидер приехал на форум «Один пояс - один путь». Путин и Си рассказали о своей дружбе, рекордном товарообороте стран и защите мировой справедливости.

Начало встречи, «давние друзья»

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В начале переговоров в расширенном составе Путин заявил, что в современном мире «особенно востребована тесная внешнеполитическая координация», а Россия и Китая именно так и выстраивают свои отношения, передает РИА Новости.

«И сегодня мы это все обсудим. Все, в том числе двусторонние наши отношения», - подчеркнул Путин.

Он поздравил Си и других представителей китайской власти с 74-й годовщиной образования КНР. Российский президент отметил, что 2024 год будет юбилейным как для Китая, так и для российско-китайских дипломатических отношений.

Си в начале встречи назвал Путина «своим давним другом», сообщает ТАСС. Глава Китая подчеркнул, что взаимное участие России и Китая в важных дипломатических мероприятиях - «многолетняя хорошая традиция» двух стран.

О рекордном товарообороте между странами

Си заявил, что товарооборот двух стран «вышел на исторические рекорды» и приблизился к намеченной цели в 200 миллиардов долларов, передает ТАСС. Он подчеркнул, что правительства и министерства, а также регионы обеих стран «напряженно работают над реализацией достигнутых договоренностей».

Путин подчеркнул, что по итогам 2023 года товарооборот России и Китая точно преодолеет отметку в 200 миллиардов долларов, сообщает ТАСС.

«Вы только что упомянули о нашей задаче достичь 200 миллиардов товарооборота в текущем году. Вот если посмотреть год к году, вчера вечером проанализировали, с сегодняшнего дня год назад, - 200 миллиардов уже есть. А по календарному году эта планка точно будет преодолена», - рассказал российский президент.

О доверии и новых началах

Си заявил, что Китай готов «обогащать двустороннее сотрудничество с Россией новым содержанием во имя развития и процветания», учитывая «историческую тенденцию и следуя веяниям мирового развития», передает ТАСС.

Глава Китая подчеркнул, что Путин участвует в форуме «Один пояс - один путь» в третий раз, это демонстрирует поддержку китайской инициативы Россией.

Также Си рассказал, что с 2013 года они с Путиным встретились 42 раза, «наладили добрые деловые отношения и крепкую личную дружбу».

Глава Китая подчеркнул, что взаимное политическое доверие двух стран «неуклонно углубляется». Также Россия и Китай поддерживают плотное и эффективное стратегическое взаимодействие.

Китай и Россия «на защите мировой справедливости»