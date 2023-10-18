Newsweek: Китай встретил Путина с "красной дорожкой", которой не было у Блинкена

Китай встретил президента России Владимира Путина с "красной дорожкой", которой не было при встрече госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом пишет издание Newsweek.

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"Прибытие Владимира Путина в Пекин прошло с "красной дорожкой", которой не было у Энтони Блинкена во время визита в Китай в июне", - цитирует РИА Новости публикацию.

Издание подчеркивает, что прием госсекретаря США в КНР был сдержанным. По словам правозащитницы Дженнифер Цзэн, такой холодный прием, какой был у Блинкена, в китайской культуре является "преднамеренным унижением".