Newsweek: Китай встретил Путина с "красной дорожкой", которой не было у Блинкена
Китай встретил президента России Владимира Путина с "красной дорожкой", которой не было при встрече госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом пишет издание Newsweek.
"Прибытие Владимира Путина в Пекин прошло с "красной дорожкой", которой не было у Энтони Блинкена во время визита в Китай в июне", - цитирует РИА Новости публикацию.
Издание подчеркивает, что прием госсекретаря США в КНР был сдержанным. По словам правозащитницы Дженнифер Цзэн, такой холодный прием, какой был у Блинкена, в китайской культуре является "преднамеренным унижением".
Накануне президент России прибыл в Пекин для участия в третьем международном форуме "Один пояс, один путь". Главными темами форума станут высококачественное строительство "пояса", совместное достижение общего развития и процветания. В ходе визита Владимир Путин проведет встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и лидерами государств Азии. Ряд встреч уже состоялся 17 октября.