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Антонов назвал решение США о направлении Украине ракет ATACMS грубейшей ошибкой

Решение поставлять Украине тактические ракеты ATACMS — грубейшая ошибка со стороны администрации США, которая обернется очень серьезными последствиями. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал российского дипломатического представительства.

Антонов назвал решение США о направлении Украине ракет ATACMS грубейшей ошибкой
© ТАСС

«Решение Белого дома о направлении украинцам дальнобойных ракет - грубейшая ошибка. Последствия этого шага, который намеренно скрывался от общественности, будут носить самый серьезный характер», — сказал он. Антонов добавил, что своими действиями Вашингтон может добиться полного прекращения двусторонних отношений.

Посол РФ напомнил, что Москва неоднократно предостерегала администрацию США от поставок вооружения Киеву. Предупреждала, что региональная и стратегическая безопасность серьезно пострадает из-за накачки Киева западным вооружением. Однако США проигнорировали все эти сигналы и продолжают толкать НАТО к прямому столкновению с Россией, считает Антонов.

«Содействие и поощрение администрацией бесчинств режима Зеленского делают США прямым соучастником его преступлений», — подчеркнул посол, добавив, что Киев намеренно использует предоставленные США и Европой ракеты для ударов по инфраструктуре на территории РФ.

Он выразил уверенность, что все это никак не повлияет на успех специальной военной операции, все поставленные задачи будут выполнены.

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