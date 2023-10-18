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Медведев назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением, финальную ответственность за которое несут США. Своим мнением политик поделился в Telegram-канале.

Медведев назвал удар по больнице в секторе Газа военным преступлением
© РИА Новости

"Чудовищный удар по больнице в секторе Газа безусловно является военным преступлением. И финальную ответственность за него несут те, кто цинично зарабатывает на войнах в разных странах и на разных континентах", - сказано в сообщении Медведева.

По словам зампреда Совбеза РФ, США "бездумно" раздают колоссальные средства на оружие, загружая свой ВПК и лживо вещают о своей глобальной миссии по защите демократических ценностей. Новость дополняется.

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