Лавров прибыл в КНДР

В начале недели глава российского дипведомства сопровождал президента РФ Владимира Путина во время визита в Пекин и провел встречи с китайским коллегой Ван И. У российского лидера имеется официальное приглашение и в КНДР. Однако сроки возможного визита должны быть предварительно согласованы "по дипломатическим каналам", сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он не исключал, что вопрос прояснится в ходе рабочей поездки Лаврова.