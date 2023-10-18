Лавров прибыл в КНДР

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Пхеньян, передает корреспондент ТАСС.
В начале недели глава российского дипведомства сопровождал президента РФ Владимира Путина во время визита в Пекин и провел встречи с китайским коллегой Ван И. У российского лидера имеется официальное приглашение и в КНДР. Однако сроки возможного визита должны быть предварительно согласованы "по дипломатическим каналам", сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он не исключал, что вопрос прояснится в ходе рабочей поездки Лаврова.
Месяц назад лидер КНДР Ким Чен Ын посещал Россию с официальным визитом. Россия стала первым государством, которое он посетил с начала пандемии. 12 сентября спецпоезд лидера КНДР прибыл на российскую приграничную станцию Хасан, откуда после приветственной церемонии продолжил следование в Амурскую область. Там Ким Чен Ын встретился с Путиным на космодроме Восточный.