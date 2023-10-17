Россия и ОАЭ запросили заседание Совбеза ООН из-за удара по больнице в Газе

Россия и Объединенные Арабские Эмираты запросили на утро 18 октября срочное открытое заседание СБ ООН в связи с ударом по госпиталю в Газе. Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Представитель министерства здравоохранения сектора Газа обвинил вечером 17 октября Израиль в нанесении удара по больнице «Аль-Ахли». По его данным, погибли не менее 500 находившихся там больных, раненых и беженцев.

Представители армии обороны Израиля заявили, что проводят расследование, но по предварительным данным в больницу в Газе попала ракета ХАМАС. Позже в ЦАХАЛ сообщили, что взрыв в больнице в Газе якобы был вызван неудачным пуском ракеты «Исламского джихада».

США призвали Израиль соблюдать законы войны, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.