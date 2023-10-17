МИД РФ прокомментировал отклонение в СБ ООН российской резолюции по Газе

Министерство иностранных дел России прокомментировало отклонение Советом Безопасности ООН проекта российской резолюции по ситуации в секторе Газа. Об этом сообщается на официальном сайте российского МИД.

«Именно позиция Вашингтона и других западных столиц не позволила принять естественное и логичное решение, являющееся в текущих условиях абсолютным гуманитарным императивом и моральным долгом всех ответственных членов международного сообщества», — сказано в сообщении.

Там также добавили, что проект резолюции не содержал оценок и политических высказываний, а был сосредоточен на достижении мира и безопасности в регионе. По словам представителей МИД РФ, в своей резолюции Россия призывала стороны палестино-израильского конфликта к скорейшему перемирию, а СБ ООН — к отправке в регион гуманитарной помощи.