Россия в ООН призвала не дать Украине совершить провокации с токсинами

"Для нас не являются секретом действия стран Запада, включая секретные перемещения на территорию Украины химических веществ, в том числе вещества "Би-зет", шрапнельных боеприпасов, предназначенных для применения химвеществ, а также средств защиты от них, антидотов, с целью проведения провокации с использованием токсинных химикатов", - указал он.