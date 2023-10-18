США наложили вето на резолюции Бразилии по палестино-израильскому конфликту

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию Бразилии по палестино-израильскому конфликту, США наложили вето, сообщает ТАСС. За проект резолюции проголосовали 12 членов Совбеза ООН. Великобритания и Россия воздержались от голосования, против проголосовали только США. Резолюция может быть принята, если за нее проголосуют как минимум 9 из 15 членов Совбеза ООН и ни одно государство не наложит вето. 17 октября сообщалось, что Совбез ООН не принял проект резолюции РФ по палестино-израильскому конфликту, в которой осуждаются удары по сектору Газа и стороны призывают прекратить огонь. Резолюция не набрала необходимого числа голосов - за нее проголосовали всего пять стран. В тот же день постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что сомневается в том, что Совбез международной организации сможет принять проект бразильской резолюции. По его словам, причина этого не в РФ, а в других странах и их приоритетах, которые заключаются в том, "чтобы размыть проект, насколько это только возможно".