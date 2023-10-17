Кадыров обратился к мусульманам из-за конфликта ХАМАС с Израилем

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал мусульман присоединиться к молитвам в защиту Палестины и просить Аллаха защитить народ от притеснений. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале политика.

Глава республики пояснил, что мусульмане в Чечне с болью и сожалением наблюдают за происходящем в секторе Газа, а также сопереживают бойцам, находящимся в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.

«Я призываю всех мусульман присоединиться к нам и дружно посещать мечети своих регионов для совершения Тахаджуд-намаза, проявлять усердие в произношении салаватов. (..) Так давайте искренне просить Аллаха защитить народ Палестины от притеснений и даровать нашим братьям, участвующим в СВО, победу!» — написал он.

Утром 7 октября израильская армия сообщила, что палестинское движение ХАМАС обстреляло ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в Газе.