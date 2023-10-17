Экс-глава Королевского архива Флип Мааршалкервирд предоставил фотографию партийного билета Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП), который принадлежал деду нынешнего короля Нидерландов Виллема-Александра — принцу-консорту Бернарду Липпе-Бистерфельдскому. Об этом во вторник, 17 октября, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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— Этот документ не оставляет сомнений: их голландское высочество был членом гитлеровской партии с 1933 по 1937 год, — заявила Захарова.

Представитель российского МИД сообщила, что в прошлом уже озвучивалось подозрение в нацизме принца Бернарда. Незадолго до своей смерти он даже был вынужден поклясться на Библии, после чего заявил, что никогда не был нацистом, не платил членские взносы и не имел карточки члена.

— Теперь, когда были найдены документальные свидетельства, можно утверждать наверняка, что дед нынешнего короля Голландии был не только нацистом, но и клятвопреступником, — отметила Захарова.

Более того, принц рассматривался в качестве потенциального члена карательных отрядов СС. По словам Захаровой, Бернард вышел из нацистской партии НСДАП не потому, что были приняты расовые законы. Еще два года после первых событий принц продолжал платить членские взносы в партию. Таким образом, можно сделать выводы, какая позиция Гааги по ситуации на Украине, написала дипломат в своем Telegram-канале.