СМИ показали дворец Дяоюйтай, где остановился Путин в Пекине

Президент России Владимир Путин 17 октября прибыл с визитом в Китай с целью участия в работе третьего международного форума «Один пояс, один путь». Глава РФ расположился во дворце Дяоюйтай на западе Пекина. Снимками здания поделилась «Российская газета».

По данным издания, площадь территории дворца составляет 430 тысяч квадратных метров. На ней растут плакучие ивы, есть парковые зоны с хвойными растениями, сады с сакурой и пруды. Рядом с водоемами также располагаются беседки и павильоны в китайском стиле с красными стенами и зелеными черепичными крышами.

Известно, что дворцовый комплекс Дяоюйтай основали около 800 лет назад и изначально он являлся загородной резиденцией китайских императоров. Позже, в середине XX века, во время подготовки к празднованию десятилетия со дня образования КНР на его территории построили 19 особняков в разных стилях, которые предназначались для приема высоких гостей.

На сегодняшний день там успели побывать более 1400 зарубежных лидеров, глав правительств и известных деятелей в разных сферах. В частности, ранее в Дяоюйтай останавливались президент РФ Борис Ельцин, главы США Билл Клинтон и Джордж буш, лидер Северной Кореи Ким Ир Сен и королева Великобритании Елизавета II.