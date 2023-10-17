В ГД внесли законопроект об отсрочке от армии для двух категорий россиян

В Госдуму внесли законопроект о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу для учителей и врачей, работающих в малых городах и селах. По данным пресс-службы нижней палаты парламента, с такой инициативой выступили депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду». Как следует из документа, опубликованного в электронной базе ГД, авторы объяснили идею недоукомплектованностью средних школ и дефицитом медицинских работников.