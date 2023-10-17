Президент Лаоса говорил на встрече с Путиным на русском языке

«Может быть я хочу повторить русский язык. Спасибо больше, Владимир Владимирович, за то, что вы очень заняты, но смогли встретиться сегодня с нами. Очень жаль, что я не смог участвовать в Восточном экономическом форуме, на который вы меня пригласили из-за визита на Кубу», — сказал на русском Сисулит.