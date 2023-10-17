Президент Лаоса говорил на встрече с Путиным на русском языке
Президенты России и Лаоса Владимир Путин и Тхонглун Сисулит провели встречу в Китае. Оба лидера говорили на русском языке. Кадры встречи опубликовал Telegram-канал «Вы слушали Маяк».
«Может быть я хочу повторить русский язык. Спасибо больше, Владимир Владимирович, за то, что вы очень заняты, но смогли встретиться сегодня с нами. Очень жаль, что я не смог участвовать в Восточном экономическом форуме, на который вы меня пригласили из-за визита на Кубу», — сказал на русском Сисулит.
Он отметил, что последний раз он виделся с Путиным в 2017 году в Сингапуре.
В ответ глава России назвал Сисулита «надежным другом РФ», указав, что они «практически в одно и то же время, в одни годы учились в Ленинграде».
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