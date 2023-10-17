Косачев рассказал, что может втянуть страны в палестино-израильский конфликт

«Скорее всего, израильское руководство будет продолжать эти планы реализовывать — вплоть до проведения сухопутной военной операции. А она будет сопряжена, во-первых, с большими жертвами среди палестинского населения и, во-вторых, связанной с этим радикализацией отношения к конфликту среди мусульманского населения других, соседних с Палестиной и Израилем государств», — пояснил Косачев.