Косачев рассказал, что может втянуть страны в палестино-израильский конфликт
Если Израиль продолжит бомбежки сектора Газа с многочисленными жертвами среди мирного населения или начнет сухопутную военную операцию, терпение мусульманских стран, близких к палестинцам, «может лопнуть». Об этом в интервью «Парламентской газете» заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Он не исключил, что Израиль сам провоцировал сегодняшнее обострение ситуации в Секторе Газа, нанося «непропорциональные» удары по мирным объектам, чтобы создать почву для своего решительного продвижения на палестинские территории.
«Скорее всего, израильское руководство будет продолжать эти планы реализовывать — вплоть до проведения сухопутной военной операции. А она будет сопряжена, во-первых, с большими жертвами среди палестинского населения и, во-вторых, связанной с этим радикализацией отношения к конфликту среди мусульманского населения других, соседних с Палестиной и Израилем государств», — пояснил Косачев.
Поэтому вице-спикер считает вполне вероятным то, что в конфликт могут быть втянуты третьи страны, «если начнется израильская сухопутная операция или если продолжатся такие же бомбардировки сектора Газа». «В этом случае терпение третьих стран, близких к палестинцам, может лопнуть», — считает Константин Косачев.