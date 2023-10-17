Пашинян раскритиковал российских миротворцев

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил российских миротворцев в бездействии во время операции Азербайджана в Карабахе. Такое заявление он сделал во время заседания Европарламента в Страсбурге, передает РИА Новости.

Как заявил Пашинян, «в условиях бездействия» российского миротворческого контингента свыше 100 тысяч местных жителей покинули свои дома в Нагорном Карабахе.

Премьер-министр Армении охарактеризовал как цинизм недоумения из-за ухода армян из региона. По его мнению, Азербайджан продемонстрировал желание сделать жизнь армян в Нагорном Карабахе невозможной.

До этого Пашинян заявил в Европарламенте, что Ереван до конца года готов подписать мирный договор с Баку.

По его словам, в октябре этого года в ходе неформального саммита Евросоюза в Гранаде была возможность прорыва в переговорах по нормализации отношений, но Азербайджан отказался от встречи.