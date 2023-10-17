Орбан заявил, что отношения Венгрии с РФ очень много потеряли из-за СВО

Орбан заявил, что отношения Венгрии с Россией очень много потеряли из-за СВО и санкций
Отношения Венгрии с Россией очень много потеряли из-за специальной военной операции и санкций, но Будапешт старается "спасти все, что можно". Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече в Пекине с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Из-за военной операции и санкций наши отношения, к сожалению, много потерпели [ущерба]. Это глубоко поразило ткань того, что мы с вами совместно построили", - сказал Орбан.
Обращаясь к Путину, он напомнил о возможностях Будапешта.
"То, что Венгрия сегодня может предпринять, это мы делаем, то есть мы пытаемся спасти все, что можно, из наших двусторонних контактов", - заверил Орбан.