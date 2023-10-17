Орбан заявил, что отношения Венгрии с РФ очень много потеряли из-за СВО

Отношения Венгрии с Россией очень много потеряли из-за специальной военной операции и санкций, но Будапешт старается "спасти все, что можно". Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече в Пекине с президентом РФ Владимиром Путиным.