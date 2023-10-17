В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыЕщёВ миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыЗаконопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ прошел первое чтениеПарламентская газета17 октября, 12:39Госдума на заседании 17 октября приняла в первом чтении законопроект об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).Документ был внесен в Госдуму 13 октября. Его соавторами выступили практически все депутаты.Новость дополняетсяПолитика, Видео, ГосдумаГлавные новостиБольше новостейПарламентская газета: главные новостиЗаконопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ прошел первое чтениеВ США заявили, что Украина может потерять еще больше территорийУмер бывший участник КВН Сергей Сивохо