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Законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ прошел первое чтение

Госдума на заседании 17 октября приняла в первом чтении законопроект об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Документ был внесен в Госдуму 13 октября. Его соавторами выступили практически все депутаты.

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