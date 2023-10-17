Госдума приняла в первом чтении законопроект об отзыве Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Документ был внесен в ГД 13 октября.

Соавторами законопроекта выступили практически все депутаты нижней палаты парламента. Согласно ему, отменяется статья 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", содержащая положение о ратификации договора, подписанного от имени РФ в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года.

Кроме того, меняется название федерального закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний" на "О Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний".

Утром 17 октября председатель ГД Вячеслав Володин объявил о начале процедуры отзыва ратификации ДВЗЯИ. По его словам, Россия 23 года ждала, что Штаты ратифицируют данный договор, но Вашингтон не сделал этого "из-за своих двойных стандартов, безответственного отношения к вопросам глобальной безопасности".