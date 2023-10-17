Путин провел в Пекине встречу с Орбаном

"Несмотря на то, что в сегодняшних геополитических условиях возможности для поддержания контактов и развития отношений весьма ограничены, тем не менее не может не вызывать удовлетворения, что со многими странами Европы у нас отношения сохраняются, развиваются. Одна из этих стран - Венгрия", - сказал президент РФ в начале встречи.