В Совфеде назвали последствия возможной отставки главы Грузии

Руководство Грузии хочет иметь нормальные отношения с РФ. Я считаю, это правильная позиция. Это своеобразная оценка Зурабишвили и ее антироссийской политики, которая, на мой взгляд, вредит народу Грузии. Если произойдет импичмент, это будет окончательная оценка президента, который оказался чужим для Грузии. Она, по-моему, не понимает, что нужно стране, — считает Цеков.