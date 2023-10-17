В Кремле ответили на желание Байдена «подавить Россию»

Желание президента США Джо Байдена подавить Россию и президента РФ Владимира Путина — не новая идея, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков . Таким образом он прокомментировал интервью американского президента телеканалу CBS, в ходе которого Байден рассказал о своих главных задачах на второй срок. Песков подчеркнул, что лидеры стран Запада неоднократно выступали с такими заявлениями.

Они с трудом могут пояснить, зачем это нужно, — отметил он.

В ходе интервью телеканалу CBS Джо Байден рассказал журналистам о своих планах на второй президентский срок. По словам действующего главы государства, он планирует объединить всю Европу и подавить Россию. Кроме того, одной из основных целей Байдена является урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной. Отдельное внимание Байден также уделил проблеме исламофобии, которая наблюдается в американском обществе. Он призвал граждан отвергнуть любые проявления ксенофобии и ненависти.