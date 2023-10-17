В Кремле рассказали о деталях переговоров Путина и Си

Путин 17 октября прибыл в Китай с двухдневным визитом. В первый день у российского президента запланированы двусторонние встречи с коллегами, которые также принимают участие в форуме «Один пояс — один путь». Во вторник Путин встретится с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом, премьером Таиланда Сеттхой Тхависином, президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом и президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом.