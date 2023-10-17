У президента России Владимира Путина нет и не может быть конкурентов. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

При этом Песков подчеркнул, что это суждение является его личным мнением.

«Мы неоднократно говорили, что Владимир Путин является политиком и государственным деятелем номер один у нас в стране, и мое личное мнение, хотя я вряд ли имею право его говорить, что у него нет и не может быть конкурентов в Российской Федерации», — заявил представитель Кремля.

О решении выдвигать свою кандидатуру на выборы действующий президент пока не объявлял. Он сообщал, что примет решение о том, баллотироваться ли на новый срок, не раньше конца 2023 года.

Ранее представитель Кремля уже заявлял, что никто не сможет составить конкуренцию президенту России Владимиру Путину на выборах главы государства в 2024 году.