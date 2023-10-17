Президент России провел встречи с главами Таиланда, Вьетнама, Лаоса и Монголии в рамках форума «Пояс и путь» в Пекине во вторник, 17 октября. Третий форум международного сотрудничества «Пояс и путь» проходит в китайской столице 17 октября -18, с участием более 140 стран. Ожидается, что на двухдневную встречу соберутся лидеры, представители и делегации, включая Ближний Восток и многие страны Глобального Юга. Это первый раз, когда Китай проводит международное мероприятие такого уровня после пандемии COVID-19.