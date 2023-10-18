Путин и Си Цзиньпин начали двусторонние переговоры

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Лидеры двух стран планируют пообщаться с участием делегаций и при необходимости один на один.

Путин прилетел в Китай во вторник, 17 сентября, с двухдневным визитом. Также он проведет ряд двусторонних встреч.

Третий международный форум «Один пояс — один путь» проходит в Пекине с 17 по 18 октября.