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В России оценили итоги голосования Совбеза ООН по Израилю и Палестине

Совет Безопасности ООН в очередной раз стал заложником устремлений западных стран. Об этом заявил постоянный представитель России по Всемирной организации Василий Небензя, передает ТАСС.

В России оценили итоги голосования Совбеза ООН по Израилю и Палестине
© ТАСС

Дипломат таким образом прокомментировал итоги голосования по предложенному Москвой проекту ближневосточной резолюции.

Ранее 17 октября Совбез ООН не смог единогласно принять документ. Против проголосовали США, Великобритания, Франция и Япония. Резолюция призывала к немедленному прекращению огня и освобождению всех пленных, в ней также осуждалось насилие в отношении мирных граждан.

14 октября Небензя предупредил, что Ближний Восток находится на грани полномасштабной войны и беспрецедентной гуманитарной катастрофы. Российский постпред сравнил блокаду Газы и неизбирательные обстрелы жилых кварталов с Ленинградом во время Второй мировой войны, отметив при этом, что Израиль имеет полное право защищать своих граждан и обеспечивать собственную безопасность.

СБ ООН отказался принять проект резолюции РФ по сектору Газа

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