В России оценили итоги голосования Совбеза ООН по Израилю и Палестине

Совет Безопасности ООН в очередной раз стал заложником устремлений западных стран. Об этом заявил постоянный представитель России по Всемирной организации Василий Небензя, передает ТАСС.

Дипломат таким образом прокомментировал итоги голосования по предложенному Москвой проекту ближневосточной резолюции.

Ранее 17 октября Совбез ООН не смог единогласно принять документ. Против проголосовали США, Великобритания, Франция и Япония. Резолюция призывала к немедленному прекращению огня и освобождению всех пленных, в ней также осуждалось насилие в отношении мирных граждан.