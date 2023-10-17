Нетаньяху рассказал Путину о планах Израиля в отношении ХАМАС

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил президенту России Владимиру Путину, что Израиль не остановится в своих действиях в секторе Газа, пока не уничтожит военно-управленческий потенциал ХАМАС.

Об этом, как информирует ТАСС, он рассказал в ходе телефонной беседы.

Ранее сообщалось, что Путин провёл телефонный разговор с премьером Израиля Нетаньяху.

Также Путин заявил Нетаньяху о готовности России помогать урегулированию конфликта.