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Нетаньяху заявил Путину, что Израиль настроен уничтожить весь потенциал ХАМАС

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил президенту России Владимиру Путину, что Израиль не остановится в своих действиях в секторе Газа, пока не уничтожит военно-управленческий потенциал ХАМАС.

Нетаньяху рассказал Путину о планах Израиля в отношении ХАМАС
© ТАСС

Об этом, как информирует ТАСС, он рассказал в ходе телефонной беседы.

Ранее сообщалось, что Путин провёл телефонный разговор с премьером Израиля Нетаньяху.

Появились подробности переговоров Путина и Нетаньяху

Также Путин заявил Нетаньяху о готовности России помогать урегулированию конфликта.

Кроме того, Путин рассказал Нетаньяху о шагах России по нормализации в секторе Газа.