Нетаньяху рассказал Путину о планах Израиля в отношении ХАМАС

Нетаньяху заявил Путину, что Израиль настроен уничтожить весь потенциал ХАМАС
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил президенту России Владимиру Путину, что Израиль не остановится в своих действиях в секторе Газа, пока не уничтожит военно-управленческий потенциал ХАМАС.
Об этом, как информирует ТАСС, он рассказал в ходе телефонной беседы.
Ранее сообщалось, что Путин провёл телефонный разговор с премьером Израиля Нетаньяху.
Также Путин заявил Нетаньяху о готовности России помогать урегулированию конфликта.
Кроме того, Путин рассказал Нетаньяху о шагах России по нормализации в секторе Газа.