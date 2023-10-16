В МИД заявили, что Россия продолжит сообщать США о пусках баллистических ракет
Россия по-прежнему информирует США о намеченных пусках межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ). Об этом заявил замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов на заседании первого комитета Генассамблеи ООН по разоружению.
Москва 28 февраля передала Вашингтону официальную ноту о приостановке своего участия в ДСНВ. По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, в ней идет речь о том, что Россия приостанавливает выполнение договора, но при этом ограничения по числу соответствующих систем Москва будет соблюдать. Однако в Госдепе США настаивают на том, что Россия якобы по-прежнему должна следовать условиям документа.
«Россия принимает ряд мер в целях сохранения стабильности и предсказуемости в ракетно-ядерной сфере. Продолжаем придерживаться предусмотренных Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) центральных количественных ограничений и уведомлять США о предстоящих пусках МБР и БРПЛ», — сказал Воронцов, которого цитирует ТАСС.
По словам дипломата, также Москва в одностороннем порядке продолжает соблюдать мораторий на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности (РСМД), несмотря на активную подготовку США к разворачиванию таких вооружений в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.