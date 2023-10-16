В МИД заявили, что Россия продолжит сообщать США о пусках баллистических ракет

«Россия принимает ряд мер в целях сохранения стабильности и предсказуемости в ракетно-ядерной сфере. Продолжаем придерживаться предусмотренных Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) центральных количественных ограничений и уведомлять США о предстоящих пусках МБР и БРПЛ», — сказал Воронцов, которого цитирует ТАСС.