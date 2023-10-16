Появились подробности переговоров Путина и Нетаньяху
Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом пишет пресс-служба Кремля на официальном сайте.
В пресс-службе отметили, что стороны обсудили кризисную ситуацию, сложившуюся в результате резкого обострения палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года.
Глава России выразил искренние соболезнования родным и близким погибших израильтян, акцентировал решительное неприятие и осуждение любых действий, жертвами которых становится гражданское население, в том числе женщины и дети, уточнили в Кремле.
Кроме того, Путин проинформировал Нетаньяху о предпринимаемых Россией шагах с целью содействия нормализации обстановки, недопущения дальнейшей эскалации насилия и предотвращения гуманитарной катастрофы в секторе Газа.
Ключевые моменты сегодняшних телефонных контактов президента с лидерами Палестины, Египта, Ирана и Сирии были доведены до израильской стороны, пояснили в пресс-службе.
Также российский лидер подтвердил принципиальную готовность Москвы вести в дальнейшем целенаправленную работу в интересах прекращения конфликта и достижения мирного урегулирования политико-дипломатическими средствами.