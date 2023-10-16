Появились подробности переговоров Путина и Нетаньяху

В пресс-службе отметили, что стороны обсудили кризисную ситуацию, сложившуюся в результате резкого обострения палестино-израильского конфликта в октябре 2023 года.

Глава России выразил искренние соболезнования родным и близким погибших израильтян, акцентировал решительное неприятие и осуждение любых действий, жертвами которых становится гражданское население, в том числе женщины и дети, уточнили в Кремле.

Кроме того, Путин проинформировал Нетаньяху о предпринимаемых Россией шагах с целью содействия нормализации обстановки, недопущения дальнейшей эскалации насилия и предотвращения гуманитарной катастрофы в секторе Газа.

Ключевые моменты сегодняшних телефонных контактов президента с лидерами Палестины, Египта, Ирана и Сирии были доведены до израильской стороны, пояснили в пресс-службе.