Володин со словами «лучше не скажешь» процитировал Хо Ши Мина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин со словами «лучше не скажешь» процитировал лидера коммунистического Вьетнама Хо Ши Мина о независимости и свободе. Об этом говорится в Telegram -канале Госдумы.

«Большинство населения планеты считает, что страны должны строить свою суверенную политику. И здесь лучше, чем Хо Ши Мин, не скажешь, что самое дорогое — это независимость и свобода», — заявил российский парламентарий.

Хо Ши Мин около десяти лет своей жизни провел на Западе — в США и Европе, после чего в 1923 году приехал в Москву, стал сотрудником Коминтерна и после этого работал на Советский Союз в качестве переводчика при китайском консульстве.