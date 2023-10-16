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Израильские СМИ заявили о переговорах Путина и Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет Haaretz.

Израильские СМИ заявили о переговорах Путина и Нетаньяху
© РИА Новости

Отмечается, что глава России поговорил по телефону с Нетаньяху впервые с начала войны между Израилем и ХАМАС.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили текущую ситуацию в Израиле и гуманитарный кризис в Газе.

Ранее Путин напомнил, что позиция России по палестино-израильскому конфликту «хорошо известна»: Москва всегда выступала за создание независимой Палестины.

Путин назвал способ разрешить конфликт Израиля и Палестины

По его словам, эта позиция сложилась не сегодня, не в связи с этими трагическими событиями, а на протяжении десятилетий.

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