Израильские СМИ заявили о переговорах Путина и Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет Haaretz.

Отмечается, что глава России поговорил по телефону с Нетаньяху впервые с начала войны между Израилем и ХАМАС.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили текущую ситуацию в Израиле и гуманитарный кризис в Газе.

Ранее Путин напомнил, что позиция России по палестино-израильскому конфликту «хорошо известна»: Москва всегда выступала за создание независимой Палестины.