Главы МИД Египта и России призвали к прекращению огня в секторе Газа

Глава МИД Египта Самех Шукри провёл телефонные переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, во время которых дипломаты призвали стороны палестино-израильского конфликта к скорейшему прекращению огня. Об этом сообщает ТАСС.

«Главы внешнеполитических ведомств России и Египта указали на неприемлемость ударов по объектам гражданской инфраструктуры, заявили о важности немедленного прекращения насилия в отношении мирных жителей вне зависимости от мест их проживания. Была подчеркнута необходимость скорейшего прекращения огня и открытия коридоров в целях доставки срочной гуманитарной помощи в пострадавшие районы палестинского анклава и выхода гражданских лиц», — рассказали о результатах разговора в российском МИД.

Помимо этого, Шукри проинформировал Лаврова о саммите в Каире, который будет посвящён ситуации в регионе. Саммит назначен на 21 октября. Кроме того, дипломаты также пришли к выводу о том, что к обострению конфликта привела остановка в политическом урегулировании ситуации.

«Такое урегулирование должно быть достигнуто на известной международно-правой основе, подразумевающей создание независимого палестинского государства в границах 1967 года, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем», — добавили в МИД РФ.